Чистая прибыль компаний группы «Росгосстрах» в 2019 году составила 7,7 млрд рублей. Это на 25,7% больше, чем за 2018 год. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Основными активами группы сегодня являются СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь». Объем страховой премии, собранной ими в прошлом году, составил 94 млрд рублей (69 млрд рублей годом ранее). При этом сборы материнской компании превысили 80 млрд рублей, а страховщика жизни — 13,7 млрд.

«Вслед за прибылью увеличился и капитал, который достиг по итогам года 52,8 млрд рублей, активы — 160,4 млрд рублей (141,2 млрд рублей в 2018 году). Страховые резервы составляют 88 млрд рублей. Инвестиционный доход увеличился более чем в три раза — до 9,5 млрд рублей (3 млрд рублей годом ранее). Такой рост связан с тем, что в 2019 году группа размещала финансовые вложения в наиболее надежные и доходные активы, что помогло избежать излишней волатильности в стоимости портфеля», — отмечается в сообщении.