Совет директоров одобрил 19 марта 2020 года программу выкупа обыкновенных акций МТС (в том числе обыкновенных акций, представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба оператора.



«Наши хорошие операционные результаты, стабильный прогноз, сильный баланс и ограниченный валютный риск дают нам все основания полагать, что стоимость наших акций в настоящее время фундаментально недооценена рынком. Сейчас у нас есть хорошая возможность выкупать акции в интересах всех наших акционеров», — отметил президент МТС Алексей Корня.

По его словам, программа обратного выкупа позволяет компании использовать рыночные механизмы для поддержания цены акций и подтверждает уверенность в долгосрочной эффективности бизнеса.