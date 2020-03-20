Банк России установил официальные курсы валют с 21 марта.

Курс доллара уменьшен на 2,1127 рубля и составит 78,0443 рубля (80,157 рубля на 20 марта). Курс евро снижен на 3,1117 рубля до 84,1552 рубля (с 87,2669 рубля на 20 марта).

На бирже доллар и евро по состоянию на 16:20 мск немного дорожают к рублю: курс доллара расчетами «завтра» составил на указанный момент времени 79,58 рубля (плюс 45 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,07 рубля (плюс 42 копейки).

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 77,41—79,8 рубля за доллар и 83,29—85,66 рубля за евро.

