Центробанк не видит бегства иностранных инвесторов из российского госдолга, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-брифинга.

«Мы бегства как такового не видим. Да, есть выход инвесторов из нашего долга, но это, скорее всего, в том числе связано и с тем, что нужна ликвидность. Это не столько бегство из российской юрисдикции», — отметила председатель ЦБ.

В любом случае, добавила она, даже в случае бегства капитала последствия будут ограниченные, поскольку уровень госдолга невысокий. «Поэтому какого-то влияния большого не видим. Мы видим, что иностранные инвесторы, если появляются сильные события, выходят, потом приходят обратно. Так было и в 2018 году», — уточнила Эльвира Набиуллина.