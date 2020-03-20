Минфин потерял особый статус министерства, подчиненного напрямую премьер-министру. Теперь координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями. Копию документа опубликовал 20 марта Telegram-канал «Майский указ», его подлинность РБК подтвердил федеральный чиновник.

Минфин был единственным ведомством, выведенным за пределы ответственности вице-премьеров, кураторство над ним осуществлял непосредственно премьер-министр. Однако теперь отвечать за работу финансового ведомства под руководством бывшего первого вице-премьера Антона Силуанова, а также подведомственных служб — Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), Федерального казначейства, Росалкогольрегулирования и Федеральной пробирной палаты — будет вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Однако Росимущество, которое в январе 2020 года было передано Минфину от Минэкономразвития, будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве Мишустина за госполитику в сфере строительства, управления госсобственности и реализацию комплексного плана развития инфраструктуры.

