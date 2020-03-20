МТС в целях поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, с 20 марта 2020 года обнуляет стоимость звонков на ряд номеров. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Бесплатными будут вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так и в любой стране мира.

Полный список номеров:

+7 (499) 678-12-03

Горячая линия Ростуризма

+7 (495) 870-45-09

Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы

+7 (499) 251-83-00

Инфолиния Департамента здравоохранения Москвы

+ 7 (495) 587-88-60

+7 (499) 244-19-77

+7 (499) 244-19-88

+7 (499) 244-28-47

Ситуационный центр МИД

+7 (495) 139-87-90

Aegean Airlines

+7 (495) 969-22-48

Air Baltic

+7 (495) 411-66-55

Air France

+7 (495) 221-82-00

Alitalia

+7 (495) 705-91-04

Austrian Airlines

+7 (495) 374-55-14

Azur Air

+7 (499) 951-27-19

British Airways

+7 (495) 411-84-38

Brussels Airlines

+7 (499) 951-25-86

Emirates

+7 (495) 933-00-56

Finnair

+7 (495) 258-84-10

Iberia

+7 (495) 411-77-66

KLM

+7 (499) 951-26-02

LOT

+7 (495) 411-84-44

Lufthansa

+7 (495) 730-50-80

Nordwind Airlines

+7 (495) 981-00-77

Qatar Airways

+7 (495) 212-12-51

Red Wings Airlines

+7 (495) 783-07-07

S7 Airlines