МТС в целях поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, с 20 марта 2020 года обнуляет стоимость звонков на ряд номеров. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Бесплатными будут вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так и в любой стране мира.
Полный список номеров:
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+7 (499) 678-12-03
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Горячая линия Ростуризма
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+7 (495) 870-45-09
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Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы
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+7 (499) 251-83-00
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Инфолиния Департамента здравоохранения Москвы
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+ 7 (495) 587-88-60
+7 (499) 244-19-77
+7 (499) 244-19-88
+7 (499) 244-28-47
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Ситуационный центр МИД
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+7 (495) 139-87-90
|
Aegean Airlines
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+7 (495) 969-22-48
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Air Baltic
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+7 (495) 411-66-55
|
Air France
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+7 (495) 221-82-00
|
Alitalia
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+7 (495) 705-91-04
|
Austrian Airlines
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+7 (495) 374-55-14
|
Azur Air
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+7 (499) 951-27-19
|
British Airways
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+7 (495) 411-84-38
|
Brussels Airlines
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+7 (499) 951-25-86
|
Emirates
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+7 (495) 933-00-56
|
Finnair
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+7 (495) 258-84-10
|
Iberia
|
+7 (495) 411-77-66
|
KLM
|
+7 (499) 951-26-02
|
LOT
|
+7 (495) 411-84-44
|
Lufthansa
|
+7 (495) 730-50-80
|
Nordwind Airlines
|
+7 (495) 981-00-77
|
Qatar Airways
|
+7 (495) 212-12-51
|
Red Wings Airlines
|
+7 (495) 783-07-07
|
S7 Airlines