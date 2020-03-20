Операторы связи РФ на время эпидемии коронавируса и в связи с массовым переходом россиян на удаленную работу не будут ограничивать доступ к Интернету даже при нулевом балансе, а также предоставят отсрочки по платежам, сообщили РИА Новости представители российских операторов.

Как сообщили в МТС, корпоративные клиенты компании по запросу получат бесплатную приостановку обслуживания для временно неработающих офисов и производств — так называемые каникулы по платежам. «Доступ к ТВ и ШПД (широкополосному доступу к Интернету) МТС в России будет предоставляться при нулевом балансе до 30 апреля», — прокомментировали в пресс-службе оператора.

«ЭР-Телеком Холдинг» с 23 марта по 30 апреля для всех пользователей поднимет скорость доступа к Интернету до 100 мбит/сек без дополнительной оплаты. «Также в случае окончания средств на счетах абонентов они сохранят доступ к образовательным, развлекательным и социальным сервисам с возможностью 30-дневной отсрочки платежа. Какие-либо штрафы и пени за этот период начисляться не будут», — добавили в пресс-службе.

Клиенты Wifire (входит в структуру «МегаФона») также могут пользоваться домашним Интернетом и цифровым телевидением даже при нулевом балансе абонентского счета или при наличии дебиторской задолженности. «Приостанавливать услуги в этом случае оператор не будет. Wifire также бесплатно увеличивает всем пользователям скорость домашнего Интернета до максимальной, исходя из возможностей технического оборудования», — сообщили в пресс-службе.

«Билайн» объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности пятикратное увеличение объемов пакетов минут и Интернета в международном роуминге, отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции, отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов на территории России и возможность для абонентов «Билайна» даже при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа.

Во вторник глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания предоставит отсрочку по оплате услуг тем абонентам, которые не имеют возможности оплачивать счета из-за коронавируса.