Еврокомиссия временно отменила ограничения на бюджетные расходы для стран ЕС, включая свои жесткие правила предоставления государственной помощи предприятиям ради смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Фактически это означает демонтаж политики бюджетной экономии и временную приостановку действия базового экономического соглашения ЕС — Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел возможного дефицита госбюджетов стран ЕС в 3% ВВП и лимитирует госдолг на уровне 60%.

«Отныне правительства [государств ЕС] смогут давать деньги многим компаниям: гостиницам, ресторанам, транспортным компаниям, малым предприятиям, которым грозит банкротство без поддержки. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо», — подчеркнула она.

«Всеобщий карантин необходим для победы над коронавирусом, но он оказывает серьезное давление на нашу экономику. Сегодня мы приняли решение сделать нормы предоставления госпомощи в ЕС максимально гибкими, чем когда бы то ни было, чтобы поддержать ваши компании и ваши рабочие места», — заявила глава Еврокомиссии, обращаясь к гражданам ЕС.

Она приветствовала решение Европейского центробанка (ЕЦБ) запустить программу выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности, во избежание цепных банкротств в условиях всеобщего карантина и радикального замедления европейской экономики. Она также напомнила, что Еврокомиссия приняла решение перераспределить из бюджета ЕС 37 млрд евро на поддержку сектора здравоохранения и малых предприятий в ЕС.

Фактически данное решение позволит странам ЕС без ограничений набирать госкредиты для предоставления субсидий европейским компаниям. Таким образом, может повториться ситуация 2008—2009 годов, когда европейские правительства потратили несколько триллионов евро на спасение от банкротств своих банков в условиях мирового финансового кризиса, что привело в начале 2010 года к кризису суверенной задолженности зоны евро и поставило под вопрос само существование европейской валюты. Сейчас ситуация отягощается двумя дополнительными факторами. Во-первых, степень закредитованности стран в 2020 году значительно выше, чем была в 2008-м, во-вторых, в ходе прошлого кризиса Брюссель не отменял базовые экономические регулятивные меры, которые сыграли некоторую ограниченную роль в сдерживании бюджетных трат стран ЕС.