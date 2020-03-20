США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника Минэнерго, передает агентство Reuters со ссылкой на власти.

По данным агентства, чиновник из Министерства энергетики будет в течение нескольких месяцев работать в тесном контакте с чиновниками из госдепартамента США и атташе по энергетике.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, появлялись сообщения о том, что ряд стран ОПЕК начали предлагать своим клиентам скидки на апрель. Более того, агентство Reuters писало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене.