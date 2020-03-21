Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«К концу года, я предполагаю, она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он журналистам.

Майские фьючерсы на нефть Brent в пятницу торговались в районе 27—30 долларов за баррель.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распадом сделки ОПЕК+ и последующими обещаниями Саудовской Аравии существенного увеличения добычи — вплоть до 13 млн баррелей в сутки.