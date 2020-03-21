Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными», но мировая экономика сможет устранить их. Уверенность в этом выразил директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.

Как специалист пояснил в опубликованном на сайте МВФ интервью, «продолжительное расширение [мировой экономики] и высокий уровень занятости создадут некоторый буфер против очень слабой экономической активности в последующие месяцы». «Кризис наступил в тот момент, когда, надеюсь, мы готовы к потрясениям и сможем справиться с ними. Хотя последствия будут довольно серьезными», — отметил он.

«Надеюсь, что мы справимся с этим кризисом. Я думаю, что у международного сообщества есть средства, у стран есть средства, с помощью которых мы выйдем из него. Восстановление произойдет. Это временный кризис», — подчеркнул руководитель департамента МВФ. По словам Мюлейзена, «суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса». «Нужно сделать так, чтобы в какой-то момент появилась уверенность в том, что это будет временный шок, а последствия не продлятся многие месяцы», — считает он.

ЦБ и правительства стран мира, продолжил директор департамента МВФ, приняли множество беспрецедентных мер с целью предоставления ликвидности для рынков и обеспечения их функционирования. «Возможно, даже больше, чем нам нужно», — добавил специалист. Он подчеркнул необходимость координировать предпринимаемые шаги с целью «усилить действия каждого отдельного правительства или Центрального банка». Мюлейзен также считает важным «переосмыслить вопрос о высоком долге [ряда стран] по мере выхода из нынешнего кризиса».

Он указал на «очень резкий отток капитала из стран с развивающейся экономикой». «Это проблема, которую будет очень трудно решить, но МВФ может помочь», — отметил Мюлейзен.