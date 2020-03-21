Цена на нефть составит 35—40 долларов за баррель. Такое мнение выразил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе «Вести в субботу».

«Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35—40 долларов. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Будущее покажет, кто прав», — сказал он.

Ранее в Министерстве энергетики России сделали прогноз о том, что стоимость нефти с текущих низких уровней вернется во втором полугодии к отметке 45—55 долларов за баррель, падение же цены до 30 долларов за баррель было ожидаемым. В следующем году цена сохранится на уровне 40—45 долларов за баррель.

Текущая экономическая ситуация в РФ и в мире в целом требует от российского правительства прежде всего поддержки производства, заявил первый вице-премьер.

«В данной ситуации мы считаем, что нужно поддерживать прежде всего производство», — сказал он.

Отвечая на вопрос, каким компаниям в первую очередь будет оказана правительственная помощь, Белоусов сообщил, что речь идет об авиаперевозчиках, гостиничном и туристическом бизнесе. «Что касается малого бизнеса (у нас очень много малого бизнеса в торговле, строительстве), то для них предусмотрены отсрочка выплаты налогов, запрещение проверок, включая выездные проверки Федеральной налоговой службы», — добавил первый вице-премьер.