Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предостерег от спекуляций на курсе рубля. Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу».

«Я хочу предостеречь тех, кто меня слышит, о возможности спекуляции. Те, кто решит сыграть на ослаблении рубля или, наоборот, думая, что те или иные уровни будут зафиксированы, очень сильно проиграют», — считает Белоусов.

При этом он полагает, что первый тест экономика уже прошла. «Американцы громогласно заявили, что они сейчас выстрелят из базуки финансовой. Опустили свою ключевую ставку до нуля фактически. И что мы получили на следующий день?» — сказал Белоусов, напомнив, что американские рынки упали больше чем на 10%.

В свою очередь РФ рынки удержала, отметил Белоусов. «В России ничего драматичного в этот день на финансовых рынках не произошло. Ситуация находится под полным контролем», — подытожил первый вице-премьер.