Санкции, введенные западными странами против Москвы укрепили российскую экономику и сделали ее более стрессоустойчивой. Об этом говорится в статье New York Times.

По мнению автора статьи, эти санкции, а также ответные шаги России подготовили Кремль к «глобальному вывиху мировой экономики» на фоне пандемии коронавируса и обвалу цен на нефть. В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна вполне самодостаточна в плане сельского хозяйства.

После того как Россия попала под санкции, правительство и компании «приспособились к изоляции и были фактически вынуждены готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике», отмечается в NYT.

При этом журналист признает, что падение цен на нефть нанесло ущерб экономике России, так как рубль за неделю подешевел примерно на 20%.

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1% после того, как 6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по поводу сокращения добычи нефти. 18 марта впервые с 2003 года стоимость Brent опустилась ниже 25 долларов. 20 марта она вновь перевалила за отметку 30 долларов, однако все равно осталась значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу (42,4 доллара).

При этом, по словам министра финансов Антона Силуанова, падение мировых цен на нефть оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Министр отметил, что распространение коронавируса привело к сжатию целых секторов российской экономики.