План мероприятий по поддержке экономики на фоне коронавируса реализуется, почти половина уже в стадии готовности, заявил в ходе совещания правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Реализуем план, который во вторник вами был утвержден. Там всего 49 содержательных, скажем так, пунктов, поручений, где реально надо принять решение. Так вот из них по 13 решения уже приняты, оформлены и по 12 находятся в высокой степени готовности. То есть наполовину план оперативно реализуем», — сказал Решетников.