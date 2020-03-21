Правительство РФ и Центробанк ежедневно анализируют ситуацию и готовы при необходимости принимать дополнительные меры поддержки экономики и граждан. Об этом в субботу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что правительство и ЦБ приняли меры против негативного влияния ситуации с коронавирусом и волатильности глобальных финансового и сырьевого рынков. Кроме того, продолжил премьер, 20 марта Банком России было объявлено о еще одном комплексе мер по поддержке граждан и экономики. «Хотел бы поблагодарить наших коллег и вас, Эльвира Сахипзадовна, за такую оперативную и профессиональную работу», — обратился Мишустин к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«И правительство, и Банк России продолжают в ежедневном режиме анализировать ситуацию, и в случае необходимости мы будем каждый со своей стороны принимать дополнительные меры, о чем вас будем оперативно информировать», — подчеркнул премьер на совещании.