Негативный эффект от распространения коронавируса скажется на малом бизнесе уже в ближайшие несколько месяцев, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

«В ближайшие несколько месяцев малый бизнес уже на себе остро почувствует, особенно в крупных городах. Поэтому очень важно сейчас сосредоточить все меры на том, чтобы дать передышку, переждать время, когда появится определенность», — сказал Решетников.

Он также отметил, что «эти эпидемии и эти шоки временные, потом экономика вернется на траекторию роста, но какая это будет траектория, очень сильно зависит от того, насколько адекватно и быстро мы будем принимать меры сейчас».

Ранее правительство РФ разработало план первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, содержащий меры поддержки населения и отраслей экономики.