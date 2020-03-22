Платежная система «БитПоинт» исключена из соответствующего реестра ЦБ, свидетельствуют обновленные на днях данные регулятора.

Банк России 20 марта исключил из реестра операторов платежных систем запись о зарегистрированном в Москве ООО «БитПоинт» в качестве оператора одноименной платежной системы. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Расчетным центром системы на момент ее исключения из реестра выступал РФИ Банк (изначально — Москоммерцбанк).



Система «БитПоинт» была включена в реестр в июне 2018 года.

В качестве основного вида деятельности ООО «БитПоинт» в ЕГРЮЛ сейчас указана «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» (на момент регистрации одноименной платежной системы это была «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами»).



На сайте bitpoint.tech, относящемуся к платежной системе «БитПоинт» (судя по указанному адресу, совпадающему с адресом ООО «БитПоинт»), рекламируется «интернет-эквайринг нового поколения», а в качестве преимущества назван «лучший процент онлайн-эквайринга в РФ». На странице системы для входа в личный кабинет говорится, что «БитПоинт» «представляет собой сообщество организаций, объединенных единым информационным пространством и взаимодействующих в соответствии с правилами платежной системы в целях осуществления переводов денежных средств, в том числе переводов электронных денежных средств».

