Некоторые россияне смогут попросить отсрочку по определенным видам кредитов, если они смогут доказать, что из-за коронавируса их материальное положение ухудшилось, рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

По мнению Духиной, заемщики смогут получить отсрочку по ипотечным кредитам благодаря закону об «ипотечных каникулах». Взявший кредит получит платежную отсрочку, если докажет, что ситуация с коронавирусом ухудшила его денежное положение.

«Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону… Это является основанием для получения отсрочки по кредиту», — сказала она.

Духина также подчеркнула, что коронавирус не отменяет обязанности заемщиков. Подобные форс-мажорные ситуации не должны оправдывать уклонение от кредитных платежей.

«Просто приход в Москву или другие большие города коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства», — добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тыс. человек, свыше 12,7 тыс. скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.