Несырьевые компании просят правительство дополнить ранее разработанный план поддержки экономики в кризисный период, пишут «Известия» . «Деловая Россия» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором предлагается компенсировать аренду торговым центрам и кинотеатрам, субсидировать зарплату организаторам выставок и обязать банки ослабить требования к заемщикам — физическим лицам. Антикризисный пакет «Деловой России» состоит примерно из 40 видов дополнительной поддержки несырьевых компаний, а также мероприятий по стимулированию потребительского спроса.

Ранее правительство опубликовало первоочередной план по защите экономики от ухудшения условий в связи с коронавирусом. Наиболее пострадавшим от распространения инфекции отраслям будет предоставлена отсрочка по уплате налогов в бюджет, послабления по кредитам, освобождение от сборов по аренде госимущества, проверок, штрафов и ряд других. Ранее свои предложения Андрею Белоусову направили «Опора России» и Торгово-промышленная палата. Объединения сходятся в том, что сегменту малого и среднего предпринимательства (МСП) должна быть предоставлена поддержка в виде послаблений по налогам и кредитам.

Кроме этих общих мер «Опора» просит первого вице-премьера напрямую финансировать убытки малым и средним организациям в сфере туризма, транспорта и общепита, а также предоставить субсидии на расширение производства востребованных медизделий. Торгово-промышленная палата предложила отменить блокировки счетов, выплачивать находящимся в вынужденных отпусках работникам сферы МСП более 50% зарплаты за счет бюджета, ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и субсидировать затраты на капитальные инвестиции.

СМИ узнали о возможных мерах правительства по борьбе с коронавирусом Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в субботу провел совещание по экономической ситуации.

В Минфине сообщили, что в первую очередь помощь будет оказана отраслям, оказавшимся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов. Однако пакет реализуемых мер в случае необходимости будет расширяться: мониторинг ситуации осуществляется на ежедневной основе, уточнили в ведомстве.

По словам экспертов, предложения правительства и ЦБ правильные, но их недостаточно. Необходимо поддержать не столько рост ВВП, сколько население: потери от простоев производства, выплат уволенным и сокращения зарплат могут составить около 3% ВВП, то есть не менее 3 трлн рублей. Порядка половины этой суммы придется компенсировать за счет госказны, считают эксперты. Главная проблема, по их мнению, в длительности последствий для экономики: спад выручки у сервисных компаний и разрыв цепочек поставок в промышленности могут растянуться на несколько лет. Если ситуация будет усугубляться, а цена на нефть не поднимется за год выше 30 долларов за баррель, резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут истощиться уже через три года. Потери казны в сфере продаж энергоресурсов могут составить примерно 3,5 трлн рублей, а в несырьевых секторах еще около 1,2 трлн рублей.