Оператор МТС в России заменил свой идентификатор сети (располагается в правом или левом верхнем углу телефона) с привычного пользователям лейбла MTS RUS на BUD'DOMA. Об этом ТАСС сообщили пользователи и подтвердили в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что со временем эта надпись появится у всех пользователей сети МТС в России. Ее отображение на экране зависит от модели смартфона или планшета.

«Мы запустили #BUD'DOMA, чтобы еще раз напомнить нашим абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения вируса», — сказали в пресс-службе.

Уведомления в рамках поддержки профилактики коронавируса делает и «Билайн»: оператор информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через СМС и push-уведомления для пользователей приложения «Мой Билайн».