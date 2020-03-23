Минэкономразвития планирует ускорить выделение денег федеральной адресной программы на объекты нацпроектов, такие изменения нужны, чтобы поддержать экономику во время распространения коронавируса; проект постановления министерство уже направило в правительство, пишут «Ведомости» .

Чтобы упростить согласование, министерство предлагает разрешить проектным комитетам нацпроектов и президиуму профильного совета при президенте вносить все изменения в программу напрямую, а также уточнять обоснования бюджетных вложений, что позволит доводить деньги за один день; изменения помогут сделать бюджетные вложения более эффективными, говорится в пояснительной записке к проекту. В адресную программу на 2020—2022 годы включены инвестпроекты десяти нацпроектов, в 2020 году с помощью нее планируется потратить 838 млрд рублей, что на 7,7% больше 2019 года, в 2021 году — более 870 млрд рублей.

Кудрин заявил о риске неисполнения расходов бюджета Объем зарезервированных средств на текущий год может составить примерно 457,5 млрд рублей.

По мнению экспертов, чтобы рабочий процесс проходил качественно, нужно максимально сократить бюрократию, но все же дополнительный независимый контроль должен остаться, высок риск коррупции: ослабление контроля может привести к неэффективным расходам, а речь идет о деньгах налогоплательщиков. Если контроль за изменениями совсем сведут к минимуму, есть риск, что предприниматели изначально перестанут ответственно подходить к созданию своих инвестпланов, но в целом изменения незначительны и в основном касаются формальностей, а не стратегических вопросов, поясняют эксперты.