Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства поручил Минэкономразвития и ЦБ проработать параметры субсидирования банкам процентов по кредитам малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Минэкономразвития России совместно с Банком России с учетом мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора, принятых Банком России, проработать параметры субсидирования кредитным организациям процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (части процентов) при условии предоставления отсрочки основного долга по таким кредитам. Срок — 26 марта 2020 года», — говорится в поручении.