Тинькофф Банк с 23 марта улучшает условия тарифов «СмартВклада» в рублях и долларах США, а также накопительных рублевых счетов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Повышаются ставки по вкладам, которые будут открыты, то есть первично пополнены или пролонгированы с 23 марта 2020 года.

Для вклада в рублях с повышенной ставкой на срок от трех до пяти месяцев ставка составит 6%, от шести до 24 месяцев — 5,5% годовых. Для вклада в рублях со стандартной ставкой на срок от трех до 24 месяцев — 5% годовых.

Для вклада в долларах с повышенной ставкой на срок от трех до 11 месяцев ставка составит 1,5%, от 12 до 24 месяцев — 1% годовых. Для депозита в долларах со стандартной ставкой на срок от трех до 11 месяцев — 1% годовых, на срок от 12 до 24 месяцев — 0,5% годовых.



Ставка по накопительным рублевым счетам также повышается, теперь она составит 5% годовых.

