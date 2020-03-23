Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности за нарушение режима карантина. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории РФ.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», — сказал Мишустин в ответ на просьбу главного санитарного врача РФ.

В ходе совещания Попова обратилась к нему с просьбой ускорить выполнение ранее данных поручений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. «Сегодня это очень актуально», — сказала она.

Также премьер-министр сообщил, что совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой было сформулировано поручение Росздравнадзору проверить готовность регионов на наличие необходимого количества койко-мест и оборудования в связи с распространением коронавируса. «Мы в ежедневном режиме должны будем на эту ситуацию реагировать», — заключил он.