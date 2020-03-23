Средняя цена полиса ОСАГО за январь — февраль 2020 года вновь снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, с 5 628 до 5 539 рублей. Эта тенденция наблюдается уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



«По сравнению с 2016 годом, первым, когда обязательная «автогражданка» работала с нынешними лимитами выплат, средняя цена полиса ОСАГО снизилась уже на 8%, а по итогам 2019 года средняя цена ОСАГО стала ниже на 5%», — говорится в релизе.

Средняя цена полиса ОСАГО для автомобилей физлиц в январе — феврале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,53%, с 5 545 до 5 460 рублей, уточнил Юргенс.

Средняя выплата за этот же период, напротив, вновь выросла на 5,4%, с 66 198 до 69 743 рублей. Игорь Юргенс подчеркнул, что одновременно со снижением средней премии на 4,3% выросло количество заключенных по ОСАГО договоров с 4,96 млн до 5,17 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же период выросла на 2,7%, с 27,92 млрд до 28,66 млрд рублей.

Количество заявленных убытков снизилось на 12,7%, с 431,3 тыс. до 376,4 тыс. штук. При этом общая сумма страховых выплат увеличилась сразу на 6,5%, с 23,3 млрд до 24,8 млрд рублей.

«Все то время, что идет реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО, начатая Банком России 9 января 2019 года, мы слышим от разных экспертов, что страховые компании вот-вот поднимут тарифы. Однако на самом деле мы видим беспрецедентную для рынка ОСАГО ситуацию, когда средняя цена обязательной «автогражданки» снижается 14 месяцев подряд, при этом средняя выплата продолжает расти и уже сравнима со средней выплатой по добровольному и дорогостоящему каско. Это следствие возросшей конкуренции между страховыми компаниями. Сейчас крайне важно не потерять этот позитивный для автовладельцев тренд и максимально оперативно завершить очередной этап этой реформы, приняв соответствующие поправки к закону об ОСАГО. Особенно это важно с учетом нынешней волатильности курсов валют, которые существенно влияют на стоимость ремонта автомобилей», — сказал Игорь Юргенс.

Он также отметил, что ситуация с убыточностью на рынке ОСАГО продолжает оставаться напряженной. Даже такой ненадежный и не целиком отражающий реальную убыточность показатель, как отношение выплат к премиям, составил в январе 2020 года 82%, а в феврале 2020 года — уже 91%. При этом закон отводит на выплаты 77% страховой премии.

9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж»: вместо четырех градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента «бонус-малус» (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать», теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.