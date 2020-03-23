Счетная палата РФ отменяет все новые проверки до 1 июня, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
«Все новые проверки до 1 июня мы отменяем, переносим их на более поздний срок. Мы в этот период будем заниматься только завершением старых проверок», — сказал Кудрин.
Сумма выявленных Счетной палатой РФ нарушений в 2019 году выросла на 14%
Сумма выявленных Счетной палатой РФ нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств в 2019 году увеличилась на 14,4% по сравнению с 2018 годом и составила 884,6 млрд рублей, при этом их общее количество снизилось почти в два раза и составило 4,443 тыс., говорится в отчете контрольного ведомства за прошлый год.