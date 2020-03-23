Сумма выявленных Счетной палатой РФ нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств в 2019 году увеличилась на 14,4% по сравнению с 2018 годом и составила 884,6 млрд рублей, при этом их общее количество снизилось почти в два раза и составило 4,443 тыс., говорится в отчете контрольного ведомства за прошлый год.