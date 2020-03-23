Первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Михаил Полубояринов возглавит Государственную Транспортную Лизинговую Компанию и сменит на этом посту Сергея Храмагина, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Правительством РФ принято решение о смене генерального директора ПАО «ГТЛК». Компанию возглавит Полубояринов Михаил Игоревич, до этого занимавший пост первого заместителя председателя «ВЭБ.РФ» — члена правления. Сергей Николаевич Храмагин, возглавлявший ГТЛК с 2012 года, останется в совете директоров компании», — сказали в пресс-службе.

Ранее о смене руководства ГТЛК ТАСС сообщил источник.

«С приходом в ВЭБ Шувалова Полубояринов стал частью его команды, которой предстояло решить проблему дефицита ликвидности. Решение этой проблемы лежало на финансовом блоке. Политический вес Шувалова и выстроенная работа команды Полубояринова позволили справиться с этой проблемой. Сегодня объем участия ВЭБа в кредитовании экономики составляет уже несколько сотен миллиардов в год. У ВЭБа и ГТЛК есть точки пересечения, совместный интерес в развитии систем общественного транспорта. Здесь за счет тесной координации можно достичь общего эффекта. У Полубояринова сложились хорошие рабочие отношения с Шуваловым. В этом смысле его приход в ГТЛК создает условия для большей координации ресурсов Минтранса, ГТЛК и ВЭБа для совместной реализации масштабных транспортных проектов», — сказал собеседник агентства, отметив, что Полубояринов перешел в ГТЛК на должность генерального директора.

В пресс-службе ВЭБа агентству ТАСС подтвердили уход Полубояринова в связи с переходом на новую работу. «Команда благодарит его за вклад в становление«ВЭБ.РФ» как института развития. Он отдал нашей организации более десяти лет, в последние годы занимался развитием финансового блока и как руководитель сформировал здесь высокопрофессиональную команду. Желаем Михаилу Игоревичу успехов на новом ответственном посту. Уверены, партнерские отношения между ГТЛК и «ВЭБ.РФ» продолжат развиваться», — добавили в ВЭБе.

Полубояринов работал в ВЭБе с 2009 года, до этого занимал должность заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию. В настоящее время он входит в совет директоров авиакомпании.



ГТЛК поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является РФ в лице Министерства транспорта.

Уточним, что ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией России по размеру портфеля (прим. Банки.ру).