Чистая прибыль страховой компании «Согласие-Вита» в 2019 году выросла до 87,8 млн рублей — это более чем двукратный рост по сравнению с 2018 годом, говорится в релизе страховщика.

Активы достигли 4,4 млрд рублей (плюс 74%). Страховые резервы увеличились на 86%, до 3,4 млрд рублей. Объем страховой премии компании в прошлом году достиг 3,1 млрд рублей.

«Несмотря на общее снижение динамики рынка страхования жизни, ИСЖ в страховой компании «Согласие-Вита» продемонстрировало рост выше рынка (+13%), а НСЖ выросло более чем в два раза (+100%), рисковое страхование жизни приросло на 63%», — отмечается в сообщении.