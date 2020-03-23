Минфин РФ не будет секвестрировать федеральный бюджет на текущий год, а изыщет средства для поддержки экономики и социальной сферы за счет перераспределения расходов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты. Кроме того, часть ранее запланированных средств могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий», — отмечается в сообщении.

В Минфине поясняют, что «такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета».



«Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется», — подчеркивают в ведомстве.