Рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже худшая, ожидает мировую экономику в 2020 году. Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный — рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса, или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — говорится в заявлении Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков стран G20.

Экономисты: 30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет IIF.

По словам Георгиевой, чтобы добиться экономического подъема к следующему году, необходимо «отдать приоритет... укреплению систем здравоохранения повсюду». «Экономические последствия являются и будут серьезными, но чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет восстановление», — добавила Георгиева.

Она также подчеркнула, что с наибольшими трудностями, как ожидается, столкнутся развивающиеся государства. «Развитые экономики обычно лучше реагируют на кризис, но многие развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода могут столкнуться с серьезными трудностями», — сказала глава МВФ.

Георгиева поддержала «чрезвычайные финансовые меры, принятые во многих странах для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших» компаний и их сотрудников. Кроме того, она вновь заявила о готовности МВФ мобилизовать свой потенциал кредитования в размере 1 трлн долларов для оказания помощи 189 странам-участницам. «Мы будем активно наращивать чрезвычайное финансирование — почти 80 стран обращаются за нашей помощью, и мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы дать решительный и скоординированный ответ», — подчеркнула она.

