Крупнейший в истории отток капитала из стран с развивающейся экономикой был зафиксирован на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

«Инвесторы с начала кризиса уже вывели 83 миллиарда долларов с развивающихся рынков, это крупнейший отток капитала из когда-либо зафиксированных», — говорится в заявлении Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков стран G20.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.