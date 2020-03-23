Банк «Уралсиб» предлагает розничным клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль». «Карта выпускается в новом дизайне: теперь она черного цвета, в ее оформлении обыгрывается единство двух стихий — огня и воды», — отмечается в сообщении банка.

Также с 1 апреля 2020 года меняются условия и правила начисления процентов на остаток по карте «Прибыль». Теперь они рассчитываются исходя из ежедневного фактического остатка денежных средств на карточном счете на начало дня и выплачиваются ежемесячно в дату открытия карточного счета. При сумме до 300 тыс. рублей включительно размер начислений на ежедневный остаток составляет 5% годовых. На остаток свыше данной суммы проценты начисляться не будут.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тыс. рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тыс. рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тыс. рублей в течение месяца. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.



Карту «Прибыль» можно открыть во всех отделениях «Уралсиба».

