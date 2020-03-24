Минэкономразвития уточнило правила моратория на проверки бизнеса, который поручило ввести правительство: контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки должны быть сведены до минимума; проект распоряжения министерство направило в правительство, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источник.

Для малого и среднего бизнеса (МСБ) плановые проверки будут прекращены совсем, а для крупного бизнеса останется лишь 30% наиболее важных, контролеры должны будут сами исключить из уже утвержденных планов 70% с учетом рисков причинения вреда, объясняет человек, знакомый с обсуждением проекта; проводить внеплановые проверки можно будет, если вред людям все же причинен, но сначала нужно получить разрешение от прокуратуры вне зависимости от особенностей регулирования, а если проверка на момент подписания распоряжения уже идет, ее нужно прекратить или завершить за два дня, а затем составить итоговые акты.

Прекратит выездные проверки Федеральная налоговая служба (ФНС): у налоговиков достаточно ресурсов, чтобы обеспечить онлайн-контроль; приостановит их и Федеральная таможенная служба (ФТС), но для нее исключением станут проверки, которые нужны, чтобы выдать документ на разрешение работы.

ЦБ вводит временные послабления для участников финансового рынка Ранее в понедельник Национальная финансовая ассоциация направила в ЦБ предложения о введении временных послаблений по некоторым регуляторным нормам из-за трудностей их выполнения, связанных с переходом сотрудников компаний на удаленную работу.

Для крупного бизнеса мораторий будет действовать до 1 мая, а для МСБ — до конца года, сроки могут быть продлены или, напротив, сокращены, если ситуация быстро наладится, уточняет собеседник издания.

По словам экспертов, сейчас бизнесу совсем не до проверок: основные требования работы в сложившихся условиях ответственные предприниматели и так знают и соблюдают: никто не враг своему бизнесу и потребителям, но если уж помогать бизнесу, то отменять внеплановые проверки по жалобам, так как они проходят по заявлению любого человека, которому даже представляться необязательно.