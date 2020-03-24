Суд штата Луизиана принял к рассмотрению иск одного из ресторанов Нового Орлеана, требующего признать, что убытки вследствие эпидемии коронавируса должны компенсироваться по страховому полису.

По утверждению заявителей, условиями полиса Lloyd's предусмотрено страхование «от всех рисков», в том числе связанных с приостановкой бизнеса из-за «распоряжений гражданских властей», причем компенсации подлежит «прямой материальный ущерб, если таковой не был специально исключен или ограничен». В списке исключений Lloyd's вирус не упоминается, говорится в сообщении юридической фирмы White and Williams LLP.

Владельцы ресторана настаивают на том, что под «распоряжение гражданских властей» подпадает ограничение на количество участников массовых мероприятий, введенное губернатором Луизианы, а также ограничения на деятельность заведений общественного питания со стороны мэра Нового Орлеана.

По мнению заявителей, заражение застрахованных ими помещений также должно признаваться страховым случаем, по которому полагается компенсация прямого материального ущерба, в том числе из-за расходов на дезинфекцию.

Как отмечают юристы White and Williams LLP, владельцы ресторана полагают, что наличие коронавируса в застрахованных помещениях причиняет им материальный ущерб. Таким образом, в случае если ресторан будет закрыт из-за того, что зараженными окажутся иные расположенные поблизости от его точки предприятия общественного питания, ему причитаются выплаты, предусмотренные положением полиса о распоряжении гражданских властей. В случае же заражения непосредственно помещений заявителя ему должна быть выделена компенсация на основании условий о перерыве деловой активности.

Фирма White and Williams LLP обратила внимание на иск в рамках проводимого ею мониторинга правовых последствий эпидемии коронавируса.