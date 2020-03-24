Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев отменил решение об отказе в иске «Росгосстраху» о взыскании с компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ранее называлась «РГС-Жизнь») более 150 млрд рублей за неправомерное использование товарных знаков, говорится в материалах суда.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 10 декабря 2019 года оставила в силе акты нижестоящих судов об отказе в иске «Росгосстраха» к «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Однако глава ВС РФ отметил, что при разбирательстве дела были допущены фундаментальные нарушения прав, поддержав доводы «Росгосстраха».

Глава ВС отметил, что позиция судебной коллегии о том, что Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость повторного исследования доказательств по делу, тем самым превысив свои полномочия, является ошибочной, поскольку судебные акты были отменены в связи с нарушениями принципов равноправия сторон и состязательности (статьи 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ), допущенными судами первой и апелляционной инстанций, а не в связи с необходимостью повторно исследовать доказательства.

В документе говорится, что «нарушения норм процессуального права, допущенные судебной коллегией, являются фундаментальными, они повлияли на законность обжалуемого судебного постановления и лишили истца возможности осуществления прав, гарантированных АПК РФ, в том числе права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон.



Арбитражный суд Москвы 21 января и апелляционная инстанция 29 апреля 2019 года отказали в удовлетворении требования «Росгосстраха». «Истцом не предоставлены допустимые доказательства, подтверждающие заявленные требования, которые могли бы быть приняты в качестве безусловного и достаточного подтверждения наличия возникновения у ответчика неосновательного обогащения за счет средств истца», — отметил столичный арбитраж в решении от 21 января.



Однако Суд по интеллектуальным правам 6 сентября 2019 года отменил все судебные акты по этому делу и отправил его на новое рассмотрение в столичный арбитраж. Компания «Капитал Лайф Страхование Жизни» оспорила в ВС РФ постановление кассационной инстанции.

Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции указал на то, что не исследован ряд доказательств, не дана оценка доводам компании, а также не обеспечена полнота исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов по существу спора. По мнению заявителя жалобы, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции фактически переоценил представленные в материалы дела доказательства, которые являлись предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций.

Кассация, направив дело на новое рассмотрение, не приводя каких-либо доводов, опровергающих выводы нижестоящих судов относительно отсутствия необходимости проведения судебной экспертизы, в нарушение статей 8, 9 АПК РФ посчитала, что суды необоснованно отказали в удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной экспертизы.

По мнению заявителя, отмена судебных актов по основаниям, приведенным в постановлении от 6 сентября, фактически предоставляет истцу не предусмотренную процессуальным законом и противоречащую принципу правовой определенности возможность неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных документов и обоснованием заявленных требований.

ВС посчитал, что приведенные доводы жалобы компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» о существенном нарушении судом кассационной инстанции норм права, которые повлияли на исход настоящего дела, заслуживают внимания, в связи с чем жалобу заявителя с делом следует передать для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС.

«В данном случае речь идет исключительно о процессуальных вопросах, представление председателя ВС не содержит никаких решений или рекомендаций по фактической части спора. Комментировать сейчас будущее решение президиума ВС, дата которого еще даже не назначена, мы считаем некорректным. А комментарии, которые распространяет в этой связи истец мы считаем неприемлемым манипулированием фактами и недопустимым давлением на суд. К сожалению, данную стратегию голословных публичных обвинений наши оппоненты применяют давно, не имея достаточных аргументов в правовом поле. Мы продолжим отстаивать свои интересы в соответствии с законодательством столько, сколько потребуется», — прокомментировали в пресс-службе «Капитал Лайф Страхование Жизни».