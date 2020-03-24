Закрепление за Минэкономразвития полномочий регулятора лизинговой отрасли может привести к созданию органа, дублирующего ЦБ, полагают в Минфине. Об этом пишет «Коммерсант» . Минфин полагает, что регулятором этой отрасли должен быть ЦБ, следует из письма министра финансов Антона Силуанова на имя первого зампреда правительства Андрея Белоусова, содержащего ответ на депутатский запрос Евгения Шулепова. Он предложил в прошлом году проект поправок к закону «О лизинге».

По версии Шулепова, регулировать лизинговую отрасль должен федеральный орган исполнительной власти в лице МЭР. Депутат от партии «Единая Россия» утверждает, что это позиция не только самого Минэкономразвития, но и Минпромторга, что подтверждается в письме Силуанова. Министр финансов отмечает, что предложение двух министерств «об определении Минэкономразвития в качестве уполномоченного органа, ответственного за выработку государственной политики в сфере лизинговой деятельности, ранее рассмотрено правительством и не поддержано».

По мнению Минфина, регулирование лизинга со стороны Минэкономразвития может «привести к созданию дублирующего финансового регулятора (помимо Банка России)» и повлечь «дополнительные расходы федерального бюджета». При этом консолидированного надзора за финансовыми группами, вокруг которых и сконцентрированы крупнейшие лизингодатели, не будет. Также министр финансов указывает на возможный конфликт интересов.

По словам экспертов, регулирование должно привнести большую прозрачность для участников рынка и избавить его от недобросовестных игроков. Оно должно помочь снизить фондирование для небанковских лизингодателей, а также способствовать подключению к финансовой инфраструктуре, как у банков.