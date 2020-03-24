Уголовные дела в сфере предпринимательства могут передаваться для рассмотрения суду присяжных, пишет РБК . Такая новелла содержится в разработанном уполномоченным по защите прав бизнесменов Борисом Титовым законопроекте. Текст документа направлен председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Под действие инициативы Титова подпадают ставшие фигурантами уголовных дел разной степени тяжести индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры и так далее. Если их дела будут рассматривать суды присяжных, то это обеспечит «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Об идее передавать дела предпринимателей судам присяжных глава ВС Лебедев заявил в середине февраля. Он также предложил распространить компетенцию присяжных на все дела по особо тяжким статьям УК. Лебедев уточнил, что в число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, может попасть и общеуголовная статья о мошенничестве, дела по которой следствие часто не рассматривает как предпринимательские.

Поправки о рассмотрении «экономических» дел присяжными будут подготовлены в марте Поправки будут переданы на рассмотрение в Верховный суд, который их и инициировал.

Верховный суд изучает в установленном порядке все инициативы, направленные в его адрес и «имеющие под собой рациональную разумную природу», а также может учитывать их в своей законодательной работе, сказал начальник управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда Павел Одинцов.

По словам юристов, в законопроект Титова попали самые распространенные на сегодняшний день экономические составы преступлений. Также сегодня следствие подбирается к бизнесу все чаще через налоговые проверки, которые заканчиваются возбуждением уголовных дел не только о мошенничестве или уклонении от уплаты налогов, но также и по иным составам преступлений, таким как незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица, легализация денежных средств. По мнению экспертов, скорее всего, идея имеет перспективу применительно к категории тяжких преступлений — маловероятно, что присяжным отдадут дела средней тяжести.