В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления и совладельцу Булгар Банка Сергею Довиденко, который, по данным следствия, похитил у кредитной организации 248 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» .

Экс-глава лишенного лицензии в 2017 году банка получил четыре года колонии общего режима и запрет распоряжаться финансами на три года. Судья при вынесении приговора смягчила обвинение банкиру в части злоупотребления полномочиями, убрав из состава квалифицирующий признак «тяжкие последствия». Его взяли под стражу в зале суда.

Банкира задержали весной 2018 года, когда тот находился в федеральном розыске. Полицейские застали его у себя дома, адвокат Довиденко говорил, что его подзащитный ни от кого не скрывался. Банкира поместили в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Позже в деле появился состав и особо крупного мошенничества.

По данным следствия, Сергей Довиденко заключил договоры уступки прав требований с фиктивной компанией. На ее счета якобы были перечислены деньги, которые впоследствии обналичили. Также руководству банка вменялось заключение кредитного договора без обеспечения без заседания кредитной комиссии. Ущерб, причиненный кредитной организации, следствие оценивало в 248 млн рублей. Летом 2019 года банкира отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.