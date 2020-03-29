Росбанк запустил новое мобильное приложение для партнеров «Росбанк Дом Pro», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новое приложение открывает удобный и оперативный доступ к полному функционалу личного кабинета «Росбанк Дом Pro» через мобильные устройства с сохранением скидки по ставке для партнеров в размере до 0,25%», — говорится в релизе.

Пользователи приложения могут видеть персональную статистику по ипотечным заявкам, фотографировать, загружать и распознавать документы заемщика. Реализована функция информирования об изменении статуса рассмотрения заявок с помощью push-уведомлений.

За счет интеграции с CRM-системами Росбанка при оформлении заявки на ипотеку приложение автоматически определяет зарплатных клиентов Росбанка и применяет специальные условия по ставке, исключая необходимость документального подтверждения дохода и занятости.

Приложение доступно для устройств под управлением операционных систем IOS и Android. Его можно загрузить в App Store и Google Play.