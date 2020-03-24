Газпромбанк в условиях пандемии коронавируса готов оказать поддержку заемщикам, которые не могут выполнить свои обязательства. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Газпромбанк в индивидуальном порядке рассмотрит возможность предоставления отсрочки в уплате задолженности по кредиту клиентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, находившимся на больничном, карантине или в неоплачиваемом отпуске, при предоставлении подтверждающих документов. Банк выступает за открытый диалог с заемщиками и готов идти им навстречу, помогая преодолеть негативные обстоятельства», — говорится в релизе.



В финучреждении подчеркивают, что Газпромбанк придерживается индивидуального подхода при работе с клиентами, что «становится особенно важным в сложных жизненных ситуациях».