Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) с февраля 2019 года по февраль 2020-го для большинства основных сегментов розничного кредитования выросло. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Основная причина повышения среднего значения ПКР — ужесточение отбора потенциальных клиентов банков и снижение доли одобрений кредитных заявок. Так, для потребкредитов доля одобренных заявок снизилась за год с 33,4% до 28,1%, для ипотеки — с 65,4% до 62,1%, для автокредитов — с 46,5% до 31,4%.

В наибольшей степени (на 10 баллов) ПКР вырос у держателей кредитных карт. У заемщиков с потребкредитами рост составил в среднем 5 баллов, у заемщиков с автокредитами —3 балла. У пользователей ипотечных кредитов ПКР не вырос, а у клиентов микрофинансовых организаций (МФО) снизился на 1 балл.

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизилась для потребкредитов с 22,4% до 19,3%, для кредитных карт — с 12% до 8,5%, для автокредитов — с 8,7% до 7,1%, для микрозаймов — с 34,9% до 31,2%. В ипотечном кредитовании уровень доли просроченных кредитов не изменился.