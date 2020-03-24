Почта России запустила сервис отправки посылок по номеру телефона, теперь отправитель может не указывать адрес и Ф. И. О. получателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его Ф. И. О. Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу», — сообщили в компании.

Отмечается, что подобный сервис доступен при условии, что получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. В этот момент отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя, а персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации основной задачей компании является обеспечение граждан качественными и современными почтовыми услугами, а безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание. Техническое преимущество мобильного приложения Почты России заключается в возможности оказания услуг дистанционно: достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется», — добавили в компании.