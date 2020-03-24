Власти РФ готовы рассмотреть не только отсрочку, но и реструктуризацию долгов наиболее пострадавших от коронавируса предприятий, причем как по налогам, так и по кредитам коммерческих банков, рассказал замминистра финансов России Андрей Иванов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Среди мер, вошедших в план правительства для противодействия последствиям распространения коронавируса, предполагаются отсрочки по налоговым платежам и по кредитам предприятиям в пострадавших отраслях. По словам Иванова, работа ведется совместно с ЦБ.

Как пояснил замминистра финансов России, отсрочка — это реструктуризация. «Это отложенный частично субсидированный платеж. Пока мы видим некие трехсторонние отношения: заемщик — Банк России — бюджет. В каких объемах, на какие сроки — в текущий момент как раз рассматривается, решается», — сообщил Иванов.

Несырьевой бизнес попросил поддержки у правительства «Деловая Россия» предложила субсидировать зарплату организаторам выставок и освободить службы доставки от оплаты парковки.

По его словам, в рамках реструктуризации предлагаются все виды налогов. При этом замминистра подчеркнул, что все решения, которые правительство принимает в рамках этого плана, должны быть сбалансированы, чтобы ресурсов, которыми обладает государство, хватило и для предпринимательского сообщества, и для социальной сферы. «Цена каждого из решений составляет несколько сотен миллиардов рублей — такие цифры значимые как для федерального бюджета, так и для региональных», — заявил Иванов.

«Мы в ближайшее время выступим со всеми разъяснениями, чтобы было понятно, в каком порядке отсрочка по налоговым платежам, или реструктуризация, возможна для субъекта предпринимательской деятельности», — пообещал он.