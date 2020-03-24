Банк «Фридом Финанс» по итогам 2019 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 237,85 млн рублей, следует из релиза финучреждения.

Активы банка на 1 января 2020 года составили 5,2 млрд рублей. Собственные средства (регуляторный капитал) за 2019 год увеличились на 56%, до 675,4 млрд рублей.

Комиссионные доходы банка с января по декабрь прошлого года увеличились более чем в полтора раза и превысили 764 млн рублей.

На 1 января 2020 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 21% при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 14% при минимальном нормативном значении 6%.