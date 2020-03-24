Охлаждающий эффект от ужесточения регуляторных мер в отношении рынка микрофинансирования (МФО) привел к замедлению его темпов роста. Этот и ряд других выводов по итогам года содержатся в материале «Тенденции микрофинансового рынка», подготовленном департаментом микрофинансового рынка Банка России.

Так, за 2019 год портфель и объем выданных займов увеличились на сопоставимые 29% и 26% (за 2018 год рынок вырос на 45%).

Меры, направленные на защиту прав и интересов клиентов МФО, наиболее заметно отразились в сегменте PDL-займов: падение объема выданных займов «до зарплаты» в III квартале впервые за долгое время привело к снижению темпа роста соответствующего портфеля. Активность в этом сегменте поддерживается за счет онлайн-займов, доля которых в структуре выдач PDL выросла до 68%.



На фоне охлаждения потребительского сегмента микрофинансирования темп прироста портфеля займов субъектам МСП со II квартала 2019 года начал опережать темп прироста рыночного портфеля.

Несмотря на некоторое увеличение темпов прироста просроченной задолженности в течение года, в IV квартале ее доля снизилась до 28%. Колебания по-прежнему во многом зависят от объемов продаваемой задолженности.

Регулятор отмечает расширение практики самостоятельного взыскания компаниями долгов через суд. «С судами работает уже половина участников рынка, поскольку практика 2018 года показала эффективность такой деятельности (вернуть удалось около 70% заявленной суммы)», — отмечается в материале ЦБ.

Кроме того, Банк России указывает, что активное развитие онлайн-сегмента стало характерной тенденцией минувшего года на рынке МФО: дигитализация позволяет компаниям расширять свое присутствие в регионах без физической регистрации офисов. Наиболее активны в онлайн-сегменте молодые технологичные компании, ориентированные на PDL-займы.

Снижение численности МФО в 2019 году (на 11,4%) характеризовалось ростом числа тех компаний, которые приняли решение добровольно покинуть государственный реестр. Во втором полугодии их доля среди покинувших реестр составила 60—70%.