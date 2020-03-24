Экономика западных стран столкнулась с худшим с 1929 года кризисом из-за пандемии коронавируса. Такое мнение выразил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в эфире радио France Info во вторник.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо сохранить производственные мощности в стране и поддержать бизнес. «Итоговый счет [государственных расходов] сейчас даже не обсуждается. Главное — как сохранить производственные возможности наших заводов, наших предприятий, ремесленников и независимых предпринимателей», — заявил он. «Мы не допустим их краха, поскольку сейчас существует жесткий экономический кризис, возможно, худший с 1929 года в странах Запада», — констатировал министр, сравнив нынешнюю ситуацию с мировым экономическим кризисом 1929—1933 годов (Великой депрессией), ставшим самым тяжелым испытанием для мировой экономики и приведшим к потере рабочих мест и серьезным убыткам среди промышленных предприятий и фермерских хозяйств, в том числе в Европе.

По словам министра, власти уже составили список промышленных предприятий, которым будет оказана государственная поддержка, однако отказался уточнить, о каких именно производствах идет речь, сколько их и какой бюджет на это выделен. Он не исключил возможность национализации, однако подчеркнул, что это будет крайняя мера. «Каждый прекрасно понимает, что существуют разные секторы, я думаю об авиа- и автомобилестроении, им сейчас требуется поддержка», — отметил Ле Мэр.

Глава Минэкономики сообщил, что к настоящему моменту 730 тыс. человек обратились к властям с просьбой признать их статус «частичной безработицы». «Для них выделено 2,2 миллиарда евро, и это всего за несколько дней, — заявил Ле Мэр. — Мы предусмотрели на эти цели 8,5 миллиарда евро, так что их будет еще больше, плюс предусмотрена приостановка взимания налогов и социальных выплат, на это тоже выделена определенная сумма, которая, скорее всего, будет выше, чем планировалось».

По словам Ле Мэра, все сотрудники предприятий с годовым оборотом менее 1 млн евро, которым пришлось закрыться из-за режима самоизоляции в стране, включая театры и кинотеатры, получат по 1,5 тыс. евро компенсации от государства в начале апреля. Он добавил, что малый и средний бизнес потерял 70% в этом месяце по сравнению с мартом 2019 года.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 23 марта во Франции достигло 19 856, количество летальных исходов — 860. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.