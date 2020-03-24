Акционеры «Альфа-Групп» передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с его распространением, сообщил ТАСС президент «Альфа-Групп» Вадим Зингман.

«По решению акционеров консорциума «Альфа-Групп», поддержанному менеджментом инвестиционной компании А1, годовая прибыль А1 в сумме 1 миллиарда рублей будет передана в распоряжение Оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Средства планируется направить на неотложные меры, принимаемые правительством РФ, и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи», — сказал он.