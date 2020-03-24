Минэнерго России констатирует стабильность ситуации с ценами на бензин и объемами его поставок на автозаправочные станции. Сообщение по результатам мониторинга ситуации на топливном рынке опубликовано на сайте ведомства.

«Ведется ежедневный мониторинг текущей ситуации на топливном рынке с целью недопущения профицита или дефицита бензина на АЗС. Производство и поставка топлива российским потребителям находятся на высоком уровне, почти 80% от производства товарного бензина уходит российским потребителям. Главной задачей остается снижение волатильности цен, поэтому Минэнерго России совместно с ФАС России внимательно следят за ценовой ситуацией как при росте, так и при падении нефтяных котировок», — подчеркивается в релизе.



По данным Минэнерго, с начала года цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизель изменяется всего на 0,2%, что гораздо ниже текущей инфляции в 0,9%. При этом на АЗС поставляется больше бензина (на 1,8%) по сравнению с прошлым годом.