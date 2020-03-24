Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что коронавирус стал испытанием для страны, людей и бизнеса, отметив, что предпринимателям в регионах нужно помочь.

«Очевидно, это (влияние коронавируса. — Прим. ред.) — испытание для и страны, и для людей, и для бизнеса, который по сути те же самые люди. Это рабочие места, это падение производства в некоторых случаях, а в некоторых секторах экономики, особенно когда речь идет о малом, среднем бизнесе, в силу карантина и других мер, по сути, активность свернулась», — сказал Медведев в ходе встречи с кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР.

Минтруд разработал пакет мер по поддержке рынка труда Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов.

Он отметил, что «Единой России» нужно подумать, как поддержать предпринимателей.

«Они же все на ваших территориях работают, понятно, что и аренда, и целый ряд других моментов находится всецело в компетенции региональных властей, конечно, здесь нужно проявить понимание и социально ответственному бизнесу помочь», — заключил Медведев.